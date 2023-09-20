Капитуляция? В Карабахе прекращают бои, будут обсуждать реинтеграцию с Азербайджаном

В непризнанном Нагорном Карабахе приняли решение о прекращении огня с сегодняшнего дня. Так называемые власти решили сложить оружие и вывести свои войска из региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление непризнанной республики и издание report.az.
В заявлении информационного центра непризнанной республики говорится, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.
"Достигнуты соглашения о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих ВС Армении, расформирование и полное разоружение "вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха" и вывод тяжелой техники и вооружений с этой территории", - говорится в сообщении.
В Нагорном Карабахе так называемые власти заявили, что представители местного армянского населения встретятся с властями Азербайджана в городе Евлах 21 сентября 2023 года.
Как передают местные СМИ со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, с учетом поступившего через российский миротворческий контингент представителей армянских жителей Карабаха достигнута договоренность об остановке антитеррористических мер локального характера.
При этом условия, по которым достигнута договоренность, фактически тождественны капитуляции Карабаха. А именно:
Что также интересно, разоружение армянских формирований в Карабахе и вывод армянских военных обеспечиваются в координации с российскими "миротворцами".
Официально Баку также подтвердил, что 21 сентября в Евлахе состоится встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и представителей власти Азербайджана.
На ней будут обсуждаться вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана.
Между тем, в СМИ уже появилась информация, что подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе сдались.
Отмечается, что армянские военные сдают оружие, оставляют свои боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются.
Руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов заявил, что при сопровождении азербайджанских технических средств создаются условия для вывода личного состава ВС Армении из Карабаха.
"Под контролем наших технических средств и средств наблюдения создаются условия для отступления личного состава и самовольного ухода с боевых позиций", - сказал он.
Отметим, что только за сутки с тех пор, когда Азербайджан объявил о начале "антитерористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе, армия непризнанного региона понесла значительные потери.
По данным азербайджанского Минобороны, под контроль в регионе было взято более 90 боевых и стратегически важных позиций подразделений ВС Армении.
В качестве трофеев было захвачено 7 военных автомобилей, 4 миномета, 1 танк, 2 БМП и большое количество боеприпасов армянских сил.
Напомним, что вчера между Азербайджаном и Арменией конфликт разгорелся с новой силой. Баку официально объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе с целью "восстановления конституционного строя" и начал обстрел территории непризнанной республики.
Детальнее о военных действиях читайте в материале "Обострение в Нагорном Карабахе: все подробности конфликта между Азербайджаном и Арменией".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.