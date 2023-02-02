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Власть должна снизить нелегальный рынок табака максимум до 5% до конца года, - Гетманцев

Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Теневой рынок табака несколько сократился после рекордного показателя. Цель власти - снизить нелегальный рынок максимум до 5% до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву в Telegram.

Так, нардеп сообщил, что, по данным Мониторинга нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, в ноябре 2022 года доля нелегальной табачной продукции в Украине составила 17,8%.

Всего же в 2022 году уровень нелегальной табачной продукции составил 19.9%. Однако, уменьшение в ноябре доли поддельной продукции привело к снижению общего уровня нелегальной продукции в конце года, говорится в мониторинге.

"Наша цель довести нелегальный рынок табака максимум до 5% до конца года", - подчеркнул Гетманцев.

Детальнее о том, почему в Украине большая доля "теневого" рынка сигарет и при чем здесь внутренний враг - в статье РБК-Украина.

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Даниил Гетманцев