Власть должна ограничить экспорт металлолома во избежание остановки предприятий, - ФМУ

"На внутреннем рынке сейчас крайне сложно найти доступные объемы металлолома. Основная угроза, которую несет дефицит – остановка металлургических предприятий. И Федерация металлургов Украины, и другие отраслевые объединения всегда настаивали на том, что нужно ограничивать экспорт металлолома, ведь в первую очередь должны быть удовлетворены потребности отечественных производителей", - подчеркнул Беленький.

Он подчеркнул: военное положение является ситуацией, в которой Украина может предпринимать различные шаги, чтобы защитить свои национальные интересы, и нет сомнений, что эти решения будут одобрены нашими международными партнерами.

"Украина должна защищать свои интересы. Ограничения или полный запрет на экспорт металлолома они вкладываются в эту концепцию, и могут быть инициированы на уровне государственной власти", - резюмировал Беленький.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с наличием металлолома, и это начинает угрожать национальной экономической безопасности.