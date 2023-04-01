Власть должна ограничить экспорт металлолома, пока это угрожает экономической безопасности, - ICC Ukraine

В Украине сложилась крайне негативная ситуация с наличием металлолома. Лучшим выходом в такой ситуации является ограничение или полный запрет на экспорт этого сырья, пока не удастся сформировать запас, необходимый для функционирования металлургической отрасли.

"Вопрос с дефицитом металлолома стоял болезненно всегда. Украина, как и другие страны, находившиеся в подобных ситуациях, всегда пыталась ограничить его экспорт с целью удовлетворить собственные потребности. Понятно, что используя это сырье на своих мощностях мы обеспечиваем не только производство. Ведь это использование ресурса, который кумулятивно приносит значительно больший экономический эффект, чем его простая продажа", - подчеркнул Щелкунов.

По его словам, из-за оккупации части страны объемы сбора металлолома значительно сократились, а экспортеры, в свою очередь, начали массово экспортировать металлолом в Европу под 5 процентов пошлины. Поэтому предприятия, прежде всего электрометаллургии, вынуждены были заявить о собственной остановке.

"Даже в соглашении о Зоне свободной торговли с ЕС мы имеем четко определенные правила, когда государство может ограничивать экспорт. И прежде всего - когда это вредит национальным интересам. Металлургия – стратегическая отрасль, которая напрямую завязана на обороноспособности страны, больший форс-мажор представить сложно. ICC и ее украинский комитет всегда выступали за принципы свободной торговли без препятствий и ограничений. Но не в ущерб собственным экономическим интересам", - подчеркнул Щелкунов.

Он убежден: следует постоянно мониторить и определять баланс по металлолому, и как только ситуация выходит из-под контроля - принимать меры, включая ограничение или полный запрет экспорта.

"Украина в мерах по ограничению экспорта металлолома не одинока. Более 40 стран в мире разными рычагами ограничивают экспорт этого сырья, а в некоторых государствах вообще введен запрет на вывоз. Украина тоже должна пойти четким путем. Обеспечить собственные потребности, и когда балансы показывают, что есть излишки - спокойно их экспортировать. Но подчеркиваю: только в том случае, когда потребности украинской металлургии будут обеспечены", - резюмировал Щелкунов.

Напомним, ранее ДБР объявило о начале расследования серых схем с ломом на украинской таможне: по этой схеме участники вывозили в ЕС лом под 5 евро пошлины вместо 180 евро, а затем перенаправляя его в другие страны. Из-за этого страна потеряла как минимум 350 млн грн только на экспортном мгновении.

Также стало известно, что электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" вынужденно остановил работу из-за дефицита металлолома, экспорт которого за январь-февраль-2023 был увеличен в 3,5 раза.