Власть должна прилагать больше усилий для защиты украинских производителей на рынках ЕС и США, - эксперт

"Заканчивается третий год войны, а Евросоюз за 10 месяцев этого года импортировал практически 5 миллионов тонн металлургического сырья из российской федерации, на сумму более чем 2,5 млрд долларов США! При этом они импортировали, например, 1 миллион тонн чугуна. А из Украины импорт чугуна уменьшился. А могли бы покупать у нас - мощности украинских предприятий не дозагружены", - указал эксперт.

Он подчеркнул, что Украина, как будущий член ЕС, имеет все возможности для замещения продукции не только российских производителей на европейском рынке, но и китайских и турецких. Но нужно активизировать усилия власти по укреплению наших позиций.

"Мы будущий член ЕС, и очень важная поддержка для нас - это закупка украинской продукции. Потому что в ЕС все еще относятся к Украине как к третьей стране, а не как к будущему члену. Наши партнеры в ЕС могли бы нам помочь тем, что продолжили бы снятие пошлин и торговых ограничений на экспорт украинской продукции. Это важно в 2025 году и в последующие годы", - подчеркнул Зинченко.

Также, по его убеждению, очень важно привлечь все украинские предприятия к финансированию из европейских фондов декарбонизации, чтобы украинская промышленность провела зеленую трансформацию аналогично европейской, и достичь отсрочки действия экологического налога СВАМ.

"То, что делает правительство, не все является публичным. Есть усилия, сконцентрированные на военной помощи и финансированию. Но нужно увеличивать усилия по торговым переговорам, где наша позиция достаточно слабая. Переговоры относительно отмены торговых барьеров, отмены углеродной пошлины или не ведутся, или ведутся неактивно. То же самое - в Соединенных Штатах. Да, Украина не является сильным государством, которое может дискутировать на равных. Но все страны это делают, и маленькие, и большие. То есть, вопрос активных переговоров - это вопрос к нашим посольствам и Министерству экономики. Где активная позиция в защиту украинского экспорта, в поддержку украинской промышленности? К сожалению, даже и публично вы ее не слышите, как и я ее не слышу", - резюмировал эксперт.

Ранее издание The Insider опубликовало исследование, что близкие к правителю РФ Владимиру Путину миллиардеры продолжают зарабатывать на экспорте товаров на Запад, минуя санкции.

Для этого они используют лазейку, которая позволяет компаниям работать на рынках ЕС, если доля акций у бизнесменов, попавших под санкции, составляет менее 50%. В частности, миллиардные прибыли от торговли с ЕС получают самые одиозные российские олигархи - Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Владимир Лисин.