RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Власти Белгородской области сообщают об "атаке": якобы есть "прилеты"

Фото: власти Белгородской области сообщают об "обстреле" города Шебекино (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области РФ сообщают об "обстреле". Как утверждают власти, "прилеты" зафиксированы в городе Шебекино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения гражданских объектов: снаряды попали по частному сектору - в 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады", - написал Гладков.

Фото: якобы последствия "обстрела" Шебикино 22 февраля (t.me/vvgladkov)

Обновлено 12:25.

Гладков также сообщил об "ударе" по торговому центру в Шебекино. В здании вспыхнул пожар, один человек получил ранения.

Фото: пожар в ТЦ в Шебекино (t.me/vvgladkov)

Напомним, сегодня с самого утра в российских городах с самого утра по радио предупреждали об "угрозе ракетного удара". Позже в МЧС РФ заявили, что воздушная тревога из-за "хакерской атаки в некоторых регионах РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациявибухи