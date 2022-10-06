"Крайне опасны". Солдаты РФ с оружием сбежали из Херсона в Крым, - СМИ
Из российской воинской части казачьего отряда "Дон", расположенной во временно оккупированном Херсоне, сбежала группа солдат РФ, они объявлены в розыск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Согласно ориентировке, из части сбежали 13 военнослужащих. С собой они взяли оружие, боеприпасы и угнали два автомобиля Минобороны РФ. Из ориентировки следует, что как минимум трое сбежавших из воинской части до участия в войне проживали в Москве.
"При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области", — говорится в ориентировке.
По последним данным, военнослужащие поехали из Херсона в Крым. На полуостров они въехали уже на четырех автомобилях. В данный момент их местонахождение неизвестно.
Ранее мы писали, что сторонники российской власти бегут из временно оккупированных населенных пунктов перед украинским наступлением.
Также сообщалось, что российское командование заставляет сжигать тела погибших оккупантов. Таким образом они пытаются скрыть многочисленные потери армии в Украине.
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