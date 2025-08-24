Включение "Укрнафты" в ПСО - эффективно при подготовке к отопительному сезону, - эксперт

Государственная "Укрнафта" с апреля реализует весь добытый газ по фиксированной цене в пределах специальных обязанностей (ПСО). Это решение правительства направлено на накопление газа для обеспечения потребностей населения и подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

"Правительством с апреля было принято решение, по которому компания "Укрнафта", которая управляется Минобороны и "Нафтогазом", весь газ, который она добывает, она по фиксированной цене продает "Нафтогазу" для того, чтобы его накапливать и использовать, в частности, для нужд населения в течение этого года и отопительного сезона", - пояснил Петренко.

По его словам, в отличие от государственной компании, частные добытчики продают газ на свободном рынке.

"До этого решения "Укрнафта" добывала газ и тоже продавала его на свободном рынке, но, с целью подготовки к ОЗП, государством было принято это решение, потому что это важно для того, чтобы обеспечить газом Украину", - подчеркнул эксперт.

Решение о ПСО будет действовать до октября, но, по словам Петренко, есть вероятность его продления.

"По состоянию на сегодня, мне кажется, есть вероятность того, что это решение будет продлено, но, конечно, никаких официальных заявлений по этому поводу пока не было", - сказал он.

Напомним, весной правительство приобщило ПАО "Укрнафта" к механизму льготных поставок. По оценкам экспертов, этот шаг позволяет избежать рисков дефицита газа, уменьшить рыночные дисбалансы и улучшить финансовую ситуацию участников рынка.