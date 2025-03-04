Включение "Укрнафты" в механизм льготных поставок поможет избежать роста тарифов, - депутат

Об этом заявил народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

По его словам, механизм ПСО позволяет удерживать стабильные тарифы на газ для населения, тепло и электроэнергию, однако сейчас он оказался под угрозой из-за ошибок в управлении запасами газа.

"Смотрите, "Нафтогаз" покупает газ срочно, у нас огромная проблема газа после ударов он покупает примерно по 30 гривен - импортирует. Объем очень мощный, будет под миллиард. Они выйдут на миллиард, который дополнительно закупают, а продают населению в результате этот газ по 7,96, понимаете, для энергетики еще дешевле и так далее", - подчеркнул Кучеренко.

В то же время, по словам нардепа, государственная "Укрнафта", 51% которой принадлежит "Нафтогазу", реализует свой газ по рыночным ценам, тогда как население нуждается в стабильных поставках по фиксированным тарифам.

"И я сразу задаю вопрос, если у нас не хватает баланса газа для населения и теплокоммунэнерго, то правительству придется включать объемы газа "Укрнафты", чтобы у нас хватило на будущий отопительный сезон этого ПСО-шного газа для населения, для теплокоммунэнерго и для энергетики", - подчеркнул депутат.

По его данным, привлечение газа "Укрнафты" к механизму льготных поставок добавит 1,1 млрд м³, а вместе с газом "Укрнефтебурения" - почти 2 млрд м³.

Также он сообщил, что уже на следующей неделе этот вопрос будет рассмотрен на заседании профильного комитета.

"Мы договорились, что на следующей неделе мы проведем специальное заседание комитета, послушаем всех субъектов: "Укрнафту", "Нафтогаз", правительство, Министерство финансов и так далее для того, чтобы понимать эту ситуацию, что будет с газом на следующий отопительный сезон. Потому что именно это сейчас становится ключевой проблемой", - подытожил Кучеренко.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Института будущего Адриан Прокип ранее заявил, что следующий отопительный сезон может стать серьезным вызовом для Украины из-за падения добычи газа и рисков дорогого импорта. По его мнению, причиной этого являются массированные атаки оккупантов на газовую инфраструктуру и чрезмерное регулирование рынка через механизм льготных поставок.