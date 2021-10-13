Коли ввімкнуть опалення у Києві: відповідь КМДА

У КМДА розповіли, коли в Києві ввімкнуть опалення у житлових будинках. Опалювальний сезон почнеться, коли в місті температура повітря буде протягом трьох діб буде менше +8 градусів.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг .

Заступник голови КМДА повідомив, що з 1 жовтня опалення включили в школах, дитсадках, лікарнях. 850 таких закладів уже з теплом.

"Щодо житлового фонду. Діють норми, що опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура менше +8 протягом трьох діб. Ми плануємо дотримуватись цих норм і моніторити погоду. На сьогоднішній день ми не маємо таких показників. Говорити про початок опалювального сезону зарану", - заявив він.

Разом з тим, Пантелеєв сказав, що Київ технічно готовий до старту опалювального сезону.