Вкладаючи в інфраструктуру, держава дасть стимул металургії, - експерт

Фото: Валерій Геєць (УНІАН)

Експерт зазначив, що Україна споживає всього 20% від виробленого в країні металу

Вкладаючи гроші в інфраструктурні проекти, українська держава може стимулювати розвиток металургійної галузі та суттєво підвищити темпи економічного росту. Таку думку висловив директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць, виступаючи на презентації Меморандуму роботодавців України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МінПром.

Вчений нагадав, що в останні роки Україна споживає всього 20% від виробленого в країні металу. Він також підкреслив, що проблема прискорення темпів економічного зростання є для України найбільш ключовою.

"Вже сьогодні металофонд України, як заявляють фахівці-металурги, зношений на 90% і при темпах економічного зростання у 2-3% зрозуміло, що цей знос буде накопичуватися, і рівень комфортності життя перестане нас задовольняти", - сказав Геєць.

У той же час директор Інституту економіки і прогнозування висловив упевненість, що Україна має можливість збільшити темпи економічного зростання вдвічі. За його словами, для цього необхідно, крім інвестування в інфраструктурні проекти, орієнтуватися на більш глибоку переробку української сировини.

Як повідомляється, за оцінками директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимира Власюка, щоб зупинити процес деградації інфраструктури і деіндустріалізації, Україна повинна споживати 12-15 млн тонн сталі на рік.

"Якщо ми вийдемо на споживання обсягів даних, це стане сигналом, що Україна розвивається. Ми досягнемо такого показника, якщо у нас буде індустріальний тренд розвитку, який пов'язаний з реконструкцією інфраструктури", - заявляв він у грудні минулого року.

Власюк з жалем констатував, що оцінка необхідних обсягів споживання на рівні 12-15 млн тонн була зроблена "Укрпромзовнішекспертизою" ще 15 років тому, але з тих пір реконструкція вкрай зношеної української інфраструктури "так і не розпочалася".

Наголошується, що в 22 країнах ОЕСР працюють програми стимулювання внутрішнього споживання сталі, а влада Єгипту анонсували на 2018-2022 роки програму будівництва мільйона будинків для бідного населення на суму в 20 млрд дол.