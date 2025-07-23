Вкладчикам бывшего Альфа-Банка предлагают договориться: какие риски

Украинским владельцам долговых обязательств, связанных с бывшим Альфа-Банком, начали предлагать заключение сделок по возврату средств.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина юрист Ростислав Кравец.
Как отметил он, речь идет о так называемых Loan Participation Notes (LPN), которые выпускались через сложную трансграничную финансовую схему с участием подсанкционных российских акционеров банка.
По его словам, отдельные вкладчики, которые ранее подали иски в суд и получили положительные решения, сейчас получают предложения согласиться на отсроченный возврат средств. В частности, речь идет о сценарии, при котором выплаты состоятся только в случае положительного решения международного суда в пользу экс-владельцев банка - в частности Михаила Фридмана.
По его словам, есть потенциальные юридические последствия участия в подобных договоренностях. В частности, заключение мировых соглашений с участием подсанкционных лиц может рассматриваться как опосредованное содействие стране-агрессору.
"В отношении бывших владельцев банка уже действуют санкции, в том числе и в Украине. Участие в схемах, прямо или косвенно поддерживающих реализацию их претензий против государства, может вызвать вопросы со стороны правоохранительных органов", - отметил Кравец.
Часть вкладчиков продолжает защищать свои интересы в судах и уже имеет на руках решения в свою пользу. Кравец призывает добиваться возврата средств правовым способом.
Как известно, до полномасштабного вторжения, Альфа-Банк Украина привлекал средства клиентов через кипрскую структуру ABH Ukraine Limited, которая через компанию E.M.I.S. Finance B.V. (Нидерланды) выпускала LPN - долговые инструменты, которые размещались среди украинских бизнесменов и частных инвесторов через A-Club.
Бумаги предлагались как альтернатива валютным депозитам - с доходностью 5-12% годовых. В отличие от классических вкладов, LPN не подпадали под защиту Фонда гарантирования вкладов и фактически оставались вне банковского регулирования.
По состоянию на февраль 2022 года в обращении находились LPN на сумму более 400 млн долларов. После введения санкций против акционеров банка, эмитент - E.M.I.S. Finance - прекратил обслуживание обязательств. А сами акционеры обратились в международные суды с требованиями компенсации более 1,4 млрд долларов со стороны Украины.
Напомним, 21 июля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об активизации мер по установлению, идентификации и взысканию активов лиц, к которым применены санкции в виде блокировки. В решении говорится о необходимости принять меры в течение трех месяцев.
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