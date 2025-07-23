Вкладчикам бывшего Альфа-Банка предлагают договориться: какие риски

Как отметил он, речь идет о так называемых Loan Participation Notes (LPN), которые выпускались через сложную трансграничную финансовую схему с участием подсанкционных российских акционеров банка.

По его словам, отдельные вкладчики, которые ранее подали иски в суд и получили положительные решения, сейчас получают предложения согласиться на отсроченный возврат средств. В частности, речь идет о сценарии, при котором выплаты состоятся только в случае положительного решения международного суда в пользу экс-владельцев банка - в частности Михаила Фридмана.

По его словам, есть потенциальные юридические последствия участия в подобных договоренностях. В частности, заключение мировых соглашений с участием подсанкционных лиц может рассматриваться как опосредованное содействие стране-агрессору.

"В отношении бывших владельцев банка уже действуют санкции, в том числе и в Украине. Участие в схемах, прямо или косвенно поддерживающих реализацию их претензий против государства, может вызвать вопросы со стороны правоохранительных органов", - отметил Кравец.

Часть вкладчиков продолжает защищать свои интересы в судах и уже имеет на руках решения в свою пользу. Кравец призывает добиваться возврата средств правовым способом.