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Вкладникам збанкрутілого банку екс-міністра повернуть більше 400 млн гривень

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України вирішив віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних. Банк контролює екс-міністр вугільної промисловості Віктор Тополов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомленні, віднесення банку до категорії неплатоспроможних відбулося у зв'язку з невиконанням у своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

У НБУ нагадали, що власники істотної участі в банку повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку, однак єдиний власник банку не надав фінансової підтримки банку.

За даними НБУ, вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн, отримають свої кошти у повному обсязі - це близько 70% вкладників банку. Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2021 року становить 435,8 млн грн (92% від загальної суми вкладів фізосіб).

Згідно з даними НБУ, 94,43% акцій банку контролює Віктор Тополов, який займав посаду міністра вугільної промисловості у 2005-2006 роках в уряді Юрія Єханурова.

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Національний банк України