РФ продолжает разгонять вброс о "грязной бомбе". Теперь пугают Польшу

Россия продолжает разгонять вброс о якобы подготовке Украины к использованию "грязной бомбы". Оккупанты заявляют, что такой сценарий может навредить другим странам.

В ведомстве оккупантов сообщают, что при подрыве "грязной бомбы" на территории Запорожской АЭС, пострадает не только территория Украины, но и соседние страны. Как утверждают в минобороны РФ, радиоактивные вещества разлетятся более чем на 1500 км, поэтому ими якобы может задеть Польшу, Румынию, Словакию, Германию и Белоруссию.

Россия начала вбрасывать информацию о якобы "провокации" Украины еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать "грязную бомбу".

Эту же информацию озвучил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По их словам, работы над созданием грязной бомбы находятся на финальной стадии, а собирать их могли якобы с помощью Харьковского физико-технического института или института ядерных исследований при академии наук в Киеве.

В Офисе президента вброс назвали абсурдом, а президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание мирового сообщества на то, что Россия была и будет единственным источником всего "грязного". Также он призвал "максимально жестко отреагировать" на провокации РФ.