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Визовый скандал. В МИД Польши призвали Шольца уважать суверенитет их страны

Фото: глава МИД Польши Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау попросил федерального канцлера Германии Олафа Шольца уважать суверенитет Польши, а также воздерживаться от заявлений, которые ухудшают взаимоотношения между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Такие обращение польского министра прозвучало после угроз Шольца снова ввести пограничный контроль между государствами, о чем он заявил на фоне разгоревшегося скандала из-за незаконной выдачи сотни тысяч рабочих виз мигрантам. 

Варшава расценила такие высказывания властей ФРГ как попытку вмешаться во внутреннее дела Польши, в частности во избирательной кампании в стране, подчеркнул Рау.

Глава МИД Польши считает, что последние заявления канцлера Германии "нарушают принципы суверенитета, основу добрососедских отношений и дружественного сотрудничества" с Польшей.

Добавим, что перед этим правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин высказал мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц использует визовую проблему для польского правительства. Он усмотрел в этом давление на Польшу во время избирательной кампании.

Что этому предшествовало

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "визовый скандал, который происходит в Польше, требует расследования". Он добавил, что обсудит этот вопрос с польским правительством, и поднял вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами.

Как отметила министр внутренних дел ФРГ Нанси Фезер, на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры.

По данным немецкого правительства, за первые 8 месяцев этого года убежище попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей было задержано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.

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МИД ПольшиОлаф Шольц