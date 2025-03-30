Определился первый участник основного раунда следующей Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" мог досрочно оформить чемпионство за семь туров до финиша Лиги 1. Но не сложилось. Тем не менее парижский клуб первым квалифицировался в основной раунд ЛЧ-2025/26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты чемпионата Франции .

В 27-м туре Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил "Сент-Этьен" со счетом - 6:1, помучившись немного с соперником в первом тайме (1:1) и забив пять голов во втором. Этот результат мог сделать парижан досрочными чемпионами Франции при условии ничьей в матче "Монако" - "Ницца".

Впрочем, монегаски не сделали подарок ПСЖ, одержав победу 2:1. Поэтому, празднование очередного "золота" парижане отложили до следующего тура: они могут оформить чемпионство 5 апреля на родном стадионе в поединке с "Анжером".

С другой задачей команда Луиса Энрике уже справилась. За 7 туров до завершения сезона ПСЖ гарантированно финиширует не ниже второго места. Это означает, что команда первой обеспечила себе участие в основном раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

ПСЖ является неизменным участником Лиги чемпионов, начиная с сезона-2013/14. Таким образом для французского клуба следующий розыгрыш турнира станет 13-м подряд. Лучшим достижением парижан является выход в финал в сезоне-2019/20. Тогда ПСЖ уступил мюнхенской "Баварии" - 0:1.

Лидер чемпионата Франции продолжает выступления в текущей ЛЧ. В 1/8 финала ПСЖ одолел в серии пенальти английский "Ливерпуль". А в четвертьфинале встретится с другим британским клубом - "Астон Виллой".

ЛЧ-2025/26: что известно

71-й сезон главного европейского клубного футбольного турнира и 34-й - с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов стартует с квалификации 8 июля текущего года. Первый тур основного этапа назначен на 16 сентября. Это будет второй розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате.

Финал турнира пройдет 30 мая 2026 года в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

В основном раунде примут участие 36 команд. В него попадут:

Победитель Лиги чемпионов-2024/25

Победитель Лиги Европы-2024/25

2 представителя ассоциаций, которые наберут самые высокие коэффициенты в таблице УЕФА в сезоне-2024/25

10 чемпионов ассоциаций 1-10

6 вторых команд ассоциаций 1-6

5 третьих команд ассоциаций 1-5

4 четвертых команд ассоциаций 1-4

5 победителей квалификационного раунда - путь чемпионов

2 победителя квалификационного раунда - путь лиг

Чемпион Украины-2024/25 стартует во втором квалификационном раунде пути чемпионов. До основного раунда ЛЧ предстоит пройти три отборочных этапа. В случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы. Жеребьевка второго раунда квалификации ЛЧ состоится 18 июня. Матчи - 22/23 и 29/30 июля.