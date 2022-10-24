Определился новый премьер Великобритании

Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, новым премьером станет Риши Сунак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

"Мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. У Риши есть моя полная поддержка", - говорится в заявлении Мордонт.

По ее словам, новому правительству консерваторов нужно объединиться перед страной и новым премьером, чтобы вместе работать на благо британцев.

"Нам предстоит проделать большую работу", - добавила она.