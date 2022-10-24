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Определился новый премьер Великобритании

Фото: будущий премьер Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, новым премьером станет Риши Сунак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Мы выбрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. У Риши есть моя полная поддержка", - говорится в заявлении Мордонт.

По ее словам, новому правительству консерваторов нужно объединиться перед страной и новым премьером, чтобы вместе работать на благо британцев.

"Нам предстоит проделать большую работу", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины членов британского парламента от Консервативной партии отдали свои голоса за Риши Сунака.

Согласно нынешней процедуре, выборов премьера не будет, поскольку у Сунака нет соперников в борьбе за эту должность. Накануне Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру, хотя заручился необходимой поддержкой.

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