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Після візиту Лукашенка в СІЗО на свободу вийшли двоє опозиціонерів

Автор: Дмитро Левицький

Ввечері суботи, 11 жовтня, у Мінську зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки випустили двох опозиціонерів. Вони брали участь у вчорашній зустрічі з невизнаним президентом Олександром Лукашенком.

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Про це оголосили в ефірі провладного білоруського телеканалу "Білорусь 1".

За інформацією телеканалу, сьогодні члену ініціативної групи Віктора Бабарико, бізнесмену Юрію Воскресенському та директору компанії PandaDoc Дмитру Рабцевичу змінили запобіжний захід.

Нагадаємо, вчора Лукашенко здійснив візит до мінського СІЗО КДБ, де зустрівся з політичними в'язнями. Як повідомляли ЗМІ, в ізоляторі Лукашенко обговорював з опозиціонерами зміни до конституції Білорусі.

Зазначимо, під вартою досі залишаються колишні кандидати в президенти Сергій Тіхановський та Віктор Бабарико, а також члени координаційної ради опозиції Марія Колеснікова та Максим Знак.

Вчора Тіхановському вперше за чотири місяці дозволили поговорити з його дружиною - Світланою Тіхановською.

Додамо, за даними правозахисників, у Білорусі статус політичного в'язня мають близько 100 осіб.

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