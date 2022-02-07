Візит Макрона до Москви: стало відомо, що французький президент планує сказати Путіну

Макрон, який наступного дня після зустрічі з Путіним відправиться до Києва, планує отримати до від'їзду хоча б "сигнал про деескалацію".

"Ми обговоримо умови деескалації. Ви повинні бути дуже реалістичні. Ми не доб'ємося односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми і жести взаємної довіри", - заявив Макрон.

На думку президента Франції, Європа повинна піти на поступки. Макрон вже натякає, що західним країнам, можливо, доведеться піти на компроміс з Росією.

Президент Франції заявив, що європейським країнам необхідно знайти "новий баланс", поважаючи при цьому інтереси Росії в галузі безпеки.

Однак, члени НАТО вважають, що Росія відступить лише в разі демонстрації сили і збільшення поставок зброї на територію України.