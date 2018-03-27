Візит Клімкіна до Нью-Йорка скасовано

Клімкін не буде брати участь у дебатах Радбезу ООН щодо миротворців

Запланований на 27-28 березня 2018 року візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Нью-Йорка (США) скасовано. Про це йдеться в повідомленні прес-центру МЗС України.

"Повідомляємо, що запланований на 27-28 березня 2018 візит міністра закордонних справ України Павло Клімкін до Нью-Йорка скасовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Клімкін візьме участь у дебатах Радбезу ООН в Нью-Йорку. Планувалося, що 27-28 березня 2018 року повинен був відбутися робочий візит глави МЗС України в Нью-Йорк для участі у відкритих дебатах Ради безпеки ООН "Спільні дії для підвищення ефективності операцій ООН з підтримання миру".

Передбачалося, що участь у засіданні дозволило б більш детально висвітлити підходи України до актуальних питань реформування миротворчого напрямку діяльності ООН, а також дозволило б забезпечити подальшу консолідацію міжнародного співтовариства у протидії російській агресії проти України.