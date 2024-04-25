Украинским студентам готовят кардинальные изменения: разбор закона о вузах

Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О развитии индивидуальных траекторий". Если закон примут, студентов ждут существенные изменения. Например, они смогут учиться по индивидуальному плану и сами выбирать продолжительность обучения.

Что изменится для студентов: главное

Стандарты высшего образования будут постепенно обновлять в течение следующих месяцев. В Министерстве образования и науки говорят, что преподаватели получат больше возможностей, а студенты будут иметь высшее качество образования.

"Прежде всего хочу отметить, что законопроект принят уже во втором чтении, но на сегодняшний день в учреждениях высшего образования не предусмотрен механизм внедрения этих изменений. Их еще предстоит разработать", – говорит Иннола Новикова.

Студенты смогут индивидуализировать образовательные траектории с помощью междисциплинарных образовательных программ.

Должны создать модель "вступления в отрасль" через междисциплинарную образовательную программу. Она предполагает выбор специальности не сразу, а после одного или полутора лет обучения в университете. Также, по планам, на бакалаврском уровне появятся междисциплинарные образовательные программы, отвечающие конкретным запросам регионов, работодателей.

"Это очень хорошая и интересная идея. Она должна дать возможность студентам изучать именно эти дисциплины, которые им будут необходимы в будущем. Студенты могут сначала поступить на отрасль или направление образования и только после ознакомления с основными специальностями и программами сделать конкретный выбор в пользу той, которая будет интересна и полезна для них в перспективе", – считает собеседница.

Фото: Появятся образовательные программы в соответствии с конкретными запросами регионов и работодателей (Getty Images)

Например, студент поступает на направление 07 "Управление и администрирование", а затем уже выбирает, будет ли он учиться на образовательной программе 071 "Учет и налогообложение", или 072 "Финансы, банковское дело и страхование", 073 "Менеджмент". Или выбрать междисциплинарную образовательную программу, например, "IT менеджмент" и любые другие.

В целом, эта идея не новая. В некоторых странах ЕС есть система специализации и выбора образовательной программы в течение одного или двух лет после поступления. Также студенты в Украине будут иметь возможность расширить свои компетентности за счет изучения дисциплин по другим образовательным программам, получить знания по другим специльностям.

"Сейчас важно иметь дополнительные знания к профессиональной подготовке, это и ИТ, и психология, и охрана окружающей среды и многое другое", – убеждена Новикова.

Студенты смогут воспользоваться более гибкими темпами учебы и сохранить сроки обучения.

Студенты контрактной формы смогут самостоятельно определять продолжительность обучения в университете: закончить 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или совмещать обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6-8 лет.

"Это особенно актуально, потому что не все студенты имеют возможность овладевать знаниями в том темпе, которому предлагают заведения высшего образования. Не все могут присутствовать на занятиях, кто-то имеет более совершенные базовые знания и может быстрее освоить нужные компетенции в рамках конкретных дисциплин, кому-то для обучения нужно больше времени. Именно поэтому студенты могут самостоятельно выбрать время обучения", – обращает она внимание.

Важно. Эта норма относится только к контрактной форме обучения и не применяется для регулируемых специальностей, таких как право, медицина, правоохранительная деятельность и так далее.

Фото: Студенты на контрактной форме смогут выбирать продолжительность обучения (Getty Images)

Участники академической мобильности смогут признать результаты обучения, полученные в формальном, неформальном и информационном образовании.

Это особенно актуально для студентов, объединяющих обучение в украинских вузах и за рубежом. Для этого будет создан соответствующий порядок.

"Эта норма, наверное, связана с одной стороны с военным положением и тем, что сейчас много украинцев учится за границей. А с другой – с расширением международного сотрудничества между заведениями Украины и других стран. Студентам это позволит перезачислить дисциплины в украинских заведениях Также это, на мой взгляд, будет стимулировать пересмотр планов обучения, чтобы адаптировать их к международным стандартам как по названию, так и по сути", – комментирует Иннола Новикова.

Изменения для заведений высшего образования:

университеты получат большую автономию. Выборочных дисциплин должно стать больше.

"Частично могу с тем согласиться. Это и правда позволяет вузам расширить самостоятельность в направлении увеличения избирательных дисциплин, усовершенствование образовательных программ с целью получения необходимых компетентностей студентами. Но это может привести к тому, что студентам при избрании дисциплин будет трудно формировать компетентности, которые есть обязательными", – добавляет специалист.

По ее словам, украинские заведения высшего образования сейчас находятся в условиях жесткой конкуренции с иностранными. И необходимо очень быстро адаптироваться к изменениям.

"Поэтому реформы нужны. Стоит только не забывать, что все изменения должны быть к лучшему и позволять совершенствовать, а не ухудшать ситуацию в высшем образовании", – отмечает доктор наук.