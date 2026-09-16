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"Выжить невозможно": Марченко ответил, почему прожиточный минимум не соответствует фактическому

14:57 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Марченко (facebook.com minfin.gov.ua)

Прожиточный минимум в Украине не соответствует реальности, ведь выжить на заложенную сумму практически невозможно. Главной задачей правительства является отвязка других соцвыплат от этого показателя.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время представления проекта госбюджета в Верховной Раде.

По словам главы Минфина, нынешний размер прожиточного минимума является сугубо расчетным показателем и не отражает истинных потребностей граждан.

"На эту сумму средств можно только жить, выживать, и то, наверное, выжить невозможно. Поэтому он не соответствует действительности", - подчеркнул чиновник.

Сергей Марченко отметил, что правительство уже делает последовательные шаги по изменению ситуации.

"Ключевая задача - отвязать выплаты от размера прожиточного минимума. Тогда нам будет проще показать его фактический размер и на него ориентироваться", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что Кабмин постоянно переформатирует выплаты и создает условия для их повышения.

В то же время он отметил, что этот процесс нуждается в поддержке нардепов, поскольку инициативы правительства не всегда находят надлежащий отклик в парламенте.

Новые цифры в госбюджете

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрели повышение основных социальных стандартов примерно на 10%. В частности, с 1 января 2027 года общий прожиточный минимум планируется установить на уровне 3 559 грн, что на 10,9% больше, чем в 2026 году (3 209 грн).

Для трудоспособных лиц предусмотрены выплаты на уровне 3691 грн, а для лиц, потерявших трудоспособность - 2878 грн. Базовая величина для расчета пособия людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью составляет 4 000 грн.

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