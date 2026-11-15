Выйти на пенсию в 50 или 55 лет: кто имеет право и сколько нужно стажа

Условия для пенсии по Списку №1

Право на льготную пенсию имеют работники, полный рабочий день работавшие на особо вредных и особо тяжелых работах по Списку № 1. Место последней работы значения не имеет.

Выйти на пенсию по этому списку можно после 50 лет. Мужчинам нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа, из них не менее 10 лет - на таких работах. Женщинам нужно не менее 20 лет стажа, из них не менее 7 лет 6 месяцев – на таких работах.

С 2015 года возраст женщин повышают постепенно - с 45 до 50 лет. Это зависит от даты рождения.

Если стажа по Списку №1 не хватает, но есть хотя бы его половина, пенсионный возраст уменьшают. Для мужчин это не менее 5 лет такой работы, для женщин - не менее 3 лет и 9 месяцев. Также требуется общий стаж: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Пенсионный возраст в этом случае составляет 60 лет. Мужчинам его уменьшают на 1 год за каждый год такой работы, женщинам - на 1 год и 4 месяца.

Условия для пенсии по Списку №2

Льготную пенсию также назначают работникам, которые полный рабочий день работали на вредных и тяжелых работах или в отдельных отраслях производства по Списку №2. Место последней работы здесь тоже не учитывают.

Выйти на пенсию по этому списку можно после 55 лет. Мужчинам нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа, из них не менее 12 лет 6 месяцев - на таких работах. Женщинам нужно не менее 25 лет стажа, из них не менее 10 лет - на таких работах.

С 2015 года возраст женщин повышают постепенно - с 50 до 55 лет, в зависимости от даты рождения.

Если стажа по Списку №2 не хватает, но есть хотя бы его половина, пенсионный возраст также уменьшают. Для мужчин это не менее 6 лет и 3 месяцев такой работы, для женщин - не менее 5 лет. Общий стаж должен составлять не менее 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин.

Пенсионный возраст в этом случае составляет 60 лет. Мужчинам его уменьшают на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы, женщинам - на 1 год за каждые 2 года.

Аттестация рабочих мест и нужные документы

Еще одно обязательное условие - аттестация рабочих мест по условиям труда. Ее порядок утвердило постановление Кабинета Министров Украины от 1 августа 1992 года № 442, которое вступило в силу 21 августа 1992 года.

Аттестацию нужно проводить не реже раза в пять лет. Если срок нарушили, работу более пяти лет в льготный стаж не относят. Стаж, который получил человек до 21 августа 1992 года, документами об аттестации подтверждать не нужно.

Для назначения пенсии, кроме документов, подтверждающих личность и страховой стаж, требуются документы об аттестации рабочих мест. Если предприятия расположены на временно оккупированных территориях или районах боевых действий, право на пенсию могут подтвердить по данным о специальном стаже в реестре застрахованных лиц.

Когда в трудовой книжке нет нужных сведений, принимают уточняющие справки от предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников. Если предприятие было ликвидировано, льготный стаж подтверждают комиссии, созданные при главных управлениях Пенсионного фонда Украины.

В справке должны быть указаны:

периоды работы, которые относят к специальному стажу;

профессия или должность;

характер выполняемой работы;

раздел, подразделение, пункт, название или номера списков, которыми предусмотрены эти работы;

первичные документы за время выполнения работы, из которых выдали справку.

Напомним, после смерти мужа или жены пенсию можно оформить только при определенных условиях.

Речь идет о пенсии в связи с потерей кормильца, на которую имеют право находившиеся на его иждивении нетрудоспособные члены семьи умершего.