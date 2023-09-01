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Российский футболист получил 11 лет тюрьмы в Украине. Он воевал под Сумами

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный, который также оказался футболистом, во время оккупации части Сумской области ограбил семью. За это его приговорили к 11 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Во время оккупации села Жигайловка Ахтырского района в марте 2022 года четверо военнослужащих Российской Федерации зашли в дом мирных жителей и, угрожая им оружием, требовали отдать всю имеющуюся наличность.

"Чтобы убедить гражданских в серьезности своих намерений, оккупанты вывели на улицу мужчину и несколько раз выстрелили из автоматического оружия над его головой", - сообщили в прокуратуре.

Напуганная жена отдала российским военным все, что у нее было, - 1000 гривен и 500 евро.

О ком идет речь

В прокуратуре сообщили, что в ходе следствия был идентифицирован один из военных РФ, который был в составе группы.

Это житель Наро-Фоминского района Московской области, который проходил службу в "1-м гвардейском мотострелковом Севастопольском Краснознаменном ордена Александра Невского полку имени 60-летия СССР".

Фото: Оккупант (www.gp.gov.ua)

После увольнения из Вооруженных сил РФ он продолжил свою карьеру футболиста, в частности участвовал в "Чемпионате ЛФЛ". Согласно заключению экспертов игрок сборной и военный, который грабил гражданских во время оккупации Ахтырского района, - это одно и то же лицо.

Какое наказание он получил

Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации признан виновными в нарушении законов и обычаев войны. Приговором суда он заочно приговорен к 11 годам лишения свободы.

Уголовное преследование российских военных

Вчера стало известно, что украинские правоохранители были сообщены о подозрении командиру разведывательной группы России Вадиму Овчинникову, который приказал расстрелять украинскую семью во время оккупации врагом Бучи.

Также СБУ сообщила о подозрении заместителю командира 22-го армейского корпуса береговых войск РФ полковнику Виктору Бедрику. Он вступил в должность оккупационного "коменданта" Херсонской области.

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