Военный с собакой ехал в тамбуре поезда: что говорят в УЗ

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию в Facebook пассажирки, ставшей свидетелем ситуации.

Какое объяснение дали в "Укрзализныце"

Пассажирка Екатерина Белозерова написала, что мужчина в военной форме ехал в тамбуре вагона в поезде "Одесса-Ковель". Он расположился на металлическом полу вместе с большой собакой. На фото видно, что военный был укрыт одеялом, которое выдают пассажирам.

"Люди, которые нас защищают, четырехлапые, которые им в этом помогают, должны ехать в тамбуре на холодном полу 8 часов…"Он едет с передовой" - сказала мне проводник", - рассказала пассажирка.

В "Укрзализныце" отреагировали на сообщение и в комментариях объяснили ситуацию. По словам представителей компании, военнослужащий в вагоне 5 поезда №078 имел билеты вместе с мамой на места 46 и 48. Однако при посадке сразу предупредил бригаду, что ему психологически комфортнее ехать в тамбуре.

"Нужно понимать, что наши защитники могут иметь психологические причины, чтобы вести себя несколько отлично от других пассажиров, наши бригады сталкиваются с этим ежедневно - стояние в тамбурах, нежелание спать на постели, кипяток вместо чая и прочее", - отметили в УЗ.

В "Укрзализныце" добавили, что ограничений для служебных собак не существует при условии выкупа всех мест в купе, но в данном случае соседи не имели возражений против собаки. В ту ночь мужчине неоднократно предлагали занять место в купе, но он не согласился.

Фото: Военный в тамбуре поезда "Одесса-Ковель" (facebook.com/ekaterina.belozerova.14)

После похожего случая правила перевозки животных решили изменить

В марте 2024 года украинского военнослужащего не пустили в салон поезда "Киев - Чернигов" из-за размера служебной собаки, лабрадора. Мужчина ехал стоя в тамбуре 3 часа. О ситуации написала в соцсети волонтер Дарья Бронская.

Представители УЗ тогда прокомментировали, что по правилам можно перевозить в салоне животных не выше 45 см в холке. Кроме того, они должны иметь поводок и намордник. Тогда же объяснили, что компания работает над обновлением правил.

Позже в Нацгвардии опубликовали сообщение, в котором рассказали, что служебная собака ехала в сопровождении своего кинолога. В Киев они добрались в купленном купе. А в Чернигов решили ехать на ближайшем поезде "Интерсити". В тамбуре нацгвардеец с лабрадором решил ехать для комфорта других пассажиров.

В июле в УЗ сообщили, что разрабатывают новые правила перевозки собак. В частности, предполагается, что переноски не должны быть только жесткими, малым животным (до 45 см в холке) позволят временное пребывание без переноски. В поездах Интерсити+ для больших собак проезд станет возможным при условии выкупа всех мест, размещенных одним блоком в ряду. Также при полном выкупе купе можно будет путешествовать с большими собаками в вагонах СВ и РИЦ (RIC). Любые служебные собаки представителей Сил обороны смогут безвозмездно ехать во всех типах вагонов - с намордником и поводком.