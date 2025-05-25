ua en ru
Вс, 25 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Военный призыв в Германии могут возобновить: Писториус назвал главное условие

Германия, Воскресенье 25 мая 2025 05:41
UA EN RU
Военный призыв в Германии могут возобновить: Писториус назвал главное условие Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Германия может уже с 2026 года вернуть обязательную службу в армии. Причина - нехватка добровольцев и потребность укрепления обороны.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung министр обороны Борис Писториус рассказал, что Германия может рассмотреть возможность восстановления воинской обязанности уже со следующего года, если не привлечет достаточно добровольцев в свои вооруженные силы.

"Наша модель изначально базируется на добровольном участии... Если наступит время, когда у нас будет больше возможностей, чем добровольных регистраций, тогда мы можем решить сделать это обязательным", - сказал Писториус.

Он сообщил, что новый законопроект в таком объеме может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.

Командующий Службы внутренней безопасности Германии Андреас Хенне также поддержал кампании по набору новых членов.

"Мы выбрали правильный путь, но теперь нам нужно ускорить темпы... По оборудованию, расширению инфраструктуры и, прежде всего, персонала", - пояснил Хенне.

Германия готовится к угрозе войны

Напомним, что ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявлял, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч.

По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.

Заметим, что Германия прекратила обязательную военную службу еще в 2011 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Хотел быть первым? Трамп проговорился об обмене "1000 на 1000" до его начала
Хотел быть первым? Трамп проговорился об обмене "1000 на 1000" до его начала
DAILY
Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН