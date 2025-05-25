Военный призыв в Германии могут возобновить: Писториус назвал главное условие

Германия может уже с 2026 года вернуть обязательную службу в армии. Причина - нехватка добровольцев и потребность укрепления обороны.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung министр обороны Борис Писториус рассказал, что Германия может рассмотреть возможность восстановления воинской обязанности уже со следующего года, если не привлечет достаточно добровольцев в свои вооруженные силы.

"Наша модель изначально базируется на добровольном участии... Если наступит время, когда у нас будет больше возможностей, чем добровольных регистраций, тогда мы можем решить сделать это обязательным", - сказал Писториус.

Он сообщил, что новый законопроект в таком объеме может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.

Командующий Службы внутренней безопасности Германии Андреас Хенне также поддержал кампании по набору новых членов.