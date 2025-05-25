Военный призыв в Германии могут возобновить: Писториус назвал главное условие
Германия может уже с 2026 года вернуть обязательную службу в армии. Причина - нехватка добровольцев и потребность укрепления обороны.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung министр обороны Борис Писториус рассказал, что Германия может рассмотреть возможность восстановления воинской обязанности уже со следующего года, если не привлечет достаточно добровольцев в свои вооруженные силы.
"Наша модель изначально базируется на добровольном участии... Если наступит время, когда у нас будет больше возможностей, чем добровольных регистраций, тогда мы можем решить сделать это обязательным", - сказал Писториус.
Он сообщил, что новый законопроект в таком объеме может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.
Командующий Службы внутренней безопасности Германии Андреас Хенне также поддержал кампании по набору новых членов.
"Мы выбрали правильный путь, но теперь нам нужно ускорить темпы... По оборудованию, расширению инфраструктуры и, прежде всего, персонала", - пояснил Хенне.
Германия готовится к угрозе войны
Напомним, что ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявлял, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч.
По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.
Заметим, что Германия прекратила обязательную военную службу еще в 2011 году.
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