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Воинский учет женщин: кому нужно пойти в ТЦК и можно ли выезжать за границу

Фото: в Минздраве рассказали детали о военном учете женщин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

С 1 октября 2023 года все женщины, у которых есть медицинское образование или те, кто работает в медицинской сфере, должны стать на воинский учет.

РБК-Украина отвечает на главные вопросы по военному учету с информацией от Министерства здравоохранения.

Кто должен стать на воинский учет

Отметим, что норма постановки женщин на воинский учет не новая - она действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на воинском учете.

Но с 1 октября на воинский учет обязательно должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по таким специальностям:

  • врач,
  • стоматолог,
  • акушер,
  • фармацевт и провизор,
  • медицинская сестра,
  • научная сотрудница,
  • руководитель подразделений в здравоохранении и т.д.

В то же время, начиная с января 2023 года женщин, которые учатся на медицинской или фармацевтической специальности, будут ставить на воинский учет сразу после окончания учебы.

Заведение за 2 месяца до окончания обучения должно подать списки женщин-выпускниц в ТЦК.

Изменения с 1 октября

Постановка на воинский учет женщин работала не в совершенстве более 30 лет. Потому часть медиков в нем не учтены.

Поэтому с 1 октября этого года на воинский учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которых по определенным причинам там нет.

При этом подчеркиваем, что постановка на воинский учет не равна мобилизации. Учет необходим только для обобщения информации об имеющемся резерве медиков в Украине.

Сколько времени у женщин, чтобы стать на учет

Каждая женщина-медик, которая до сих пор не состоит на учете, должна стать на воинский в течение ближайших 3 лет. Так, у женщин будет время это сделать до 31 декабря 2026 года.

Выезд за границу

Женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно выезжать за границу. С 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин не будет.

Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать госграницу независимо от того, стоит она на воинском учете или нет.

На данный момент ограничения действуют только для некоторых категорий госслужащих и должностных лиц, которые занимают определенные должности.

Трудоустройство

До 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут устроиться на работу без предоставления военного билета.

В то же время, во время принятия на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано сообщить о ней ТЦК. Затем женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для взятия на воинский учет.

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Министерство здравоохранения Украинывоинский учет