Военный учет за границей: чем грозит невыполнение правил

Граждане Украины за границей должны стать на военный учет в консульствах. В то же время, консульский учет остается добровольным.

Когда необходимо регистрироваться в дипломатическом учреждении и чем грозит невыполнение правил военного учета, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

На военный учет принимают тех, кто становится на консульский учет

Издание приводит объяснения заместителя начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ и первого секретаря по консульским вопросам при Посольстве Украины в Праге.

Согласно Постановлению Кабмина № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", которое вступило в силу в конце 2022 года, военный учет является обязательным. В частности, призывники, военнообязанные и резервисты должны:

в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев состоять на военном учете по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

лично в семидневный срок со дня прибытия на новое местожительство прибывать в заграничное дипломатическое учреждение Украины для взятия на военный учет.

В то же время постановка на временный консульский учет является добровольной и платной.

"Поэтому мы фактически осуществляем постановку на военный учет только тех, кто обращается для постановки на временный консульский учет добровольно и имеет основания взятия на военный учет", – пояснили в консульстве.

После этого консульство должно в семидневный срок информировать соответствующие территориальные военно-учетные органы.

На военном учете в консульствах состоят только те, кто есть и на временном консульском учете.

"Зарубежные дипломатические учреждения несут ответственность за взятие на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете", – отметили в Главном управлении персонала Генштаба.

Фото: Консульство Украины ( gettyimages.com )

Что угрожает мужчинам, которые не прибывают для военного учета

Если призывник, военнообязанный или резервист в семидневный срок не прибывает в зарубежное дипломатическое учреждение Украины для взятия на военный учет, он нарушает требования Порядка, что предусматривает ответственность в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушение правил военного учета влечет наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное совершение нарушения в течение года, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.