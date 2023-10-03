Военным увеличили доплаты: кто будет получать по 100 тысяч гривен

Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, получающих дополнительное вознаграждение. В ближайшее время деньги поступят на их счета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .
По данным пресс-службы, устанавливается вознаграждение:
Раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья, не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, будут получать дополнительно 20 100 гривен. Начисляется с 1 июня.
Инструкторы учебных центров будут получать дополнительно от 15000 до 30000 гривен. Начисляется с 1 июня.
Срочники - 6 000 гривен. Начисляется с 1 июня.
Курсанты - 2 350 гривен. Начисляется с 1 июня.
Указанные военнослужащие получат соответствующие доплаты в ближайшее время.
Обновленное денежное довольствие военнослужащие начнут получать с 29 сентября.
Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне - 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.
Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.
В то же время Рада приняла закон, передающий этот вопрос в компетенцию Кабинета министров, устанавливающий надбавки в зависимости от участия в боевых действиях.