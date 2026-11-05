Военным с детьми разрешили служить по месту жительства, но не всем: подробности

В соответствии с решением главнокомандующего ВСУ от 31 октября 2026 года, командующим родов войск и руководителям органов военного управления доведены требования о выполнении Положения о прохождении военной службы при рассмотрении рапортов о переводе по семейным обстоятельствам.

Это касается военнослужащих, воспитывающих и содержащих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Перевод возможен при соблюдении таких условий:

на равнозначные или нижестоящие должности;

в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства детей или в ближайшей возможной местности;

с учетом уровня укомплектованности воинских частей.

Это позволит военнослужащим, имеющим детей с инвалидностью, активнее участвовать в их жизни и обеспечивать необходимый уход.

Обращение к другим структурам

Кроме того, в Офисе военного омбудсмана сообщили, что направили аналогичные обращения с просьбой обеспечить бойцам возможность проходить службу ближе к месту жительства ребенка в другие военные формирования.

В частности, речь идет о Государственной пограничной службе Украины, Государственной специальной службе транспорта и Нацгвардии.