Военных врачей планируют привлечь к работе с гражданскими на территориях активных боевых действий
В Украине военных врачей планируют привлекать для работы в гражданских учреждениях здравоохранения на территориях активных и возможных боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
На совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук был поднят вопрос привлечения военных врачей к работе в гражданских учреждениях здравоохранения на территориях активных и возможных боевых действий. Для этого будет разработан соответствующий механизм.
Данный вопрос поднял один из городских советов Черниговской области. В связи с ежедневными российскими обстрелами население постоянно уезжает в более безопасные регионы. Это касается и медицинских работников.
Поскольку на территории общества размещены подразделения ВСУ с медицинскими частями, военные медики помогают гражданским врачам в местных коммунальных учреждениях здравоохранения оказывать медицинскую помощь населению. В частности, и в экстренных ситуациях
Так, встал вопрос определения на законодательном уровне механизма привлечения военных врачей к оказанию медицинской помощи гражданскому населению.
В ходе совещания было предложено нормировать отношения между военными врачами и гражданскими медицинскими учреждениями. Такой порядок предусматривает закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении". Летом этого года в него были внесены изменения, позволяющие военнослужащим оказывать медицинскую помощь в гражданских учреждениях.
Глава Минреинтеграции поручила ответственным органам рассмотреть такую возможность.
Кроме того, на совещании говорилось о возможности привлечения к такой работе сотрудников релокированных с временно оккупированных территорий медучреждений.
Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что от эвакуации из зоны боевых действий отказываются преимущественно пожилые люди, которые не могут, не хотят покинуть свои дома.
Она также рассказала, что для маломобильных людей не хватает эвакокапсул. В этом вопросе правительство рассчитывает на помощь международных партнеров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.