RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные ВСУ показали, как россияне перебили своих из "Солнцепека"

Фото: военные ВСУ показали, как россияне перебили своих (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Дрон украинских военных снял, как на одном из направлений фронта российские оккупанты открыли огонь по своим же солдатам из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 47-й отдельной механизированной бригады.

На видеоролике видно, как по участку дороги между полями движется российский танк, а за ним - бронемашины. В какой-то момент происходит попадание во вражескую технику - сначала в танк, а после его возгорания и в броневики.

Позже стало понятно, что по технике нанесли удар другие оккупанты - они направили на своих же "Солнцепек".

После того как российские десантники высадились и попытались спрятаться в траншеи, их сослуживцы начали добивать их "Солнцепеком".

"По этому российскому "винегрету" бьет их же "Солнцепёк", - подписали видео военные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украиныокупанти