Военные вакансии на боевых должностях и в тылу. Есть ли спрос на работу в ВСУ

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Как можно выбрать специальность в армии

Система военного рекрутинга позволяет самостоятельно выбрать военную специальность и присоединиться к защите страны. В Украине работают рекрутинговые центры от Минобороны, куда можно обратиться за получением исчерпывающей информации о работе в Силах обороны, а также узнать какие условия службы и гарантии будет иметь "рекрут".

Кроме того, государственное оборонное ведомство сотрудничает с кадровыми порталами, которые, кроме "гражданских" вакансий, размещают предложения для военных в отдельных разделах своих сайтов.

Как рассказали РБК-Украина в Государственном центре занятости, на начало марта насчитывалось 6,7 тыс. предложений работы в оборонной сфере по всей Украине. Такие вакансии размещены в разделе "Вакансии Сил обороны" на "Едином портале вакансий" (ЕПВ), который объединяет данные самых популярных сайтов поиска работы.

В аналитическом отчете по итогам прошлого месяца Work.ua отмечает, что количество вакансий в армии продолжает расти. За февраль этот показатель увеличился на 6% по сравнению с началом года. Силы обороны разместили 8652 вакансии на портале.

Военные вакансии с наибольшим спросом

В ГСЗ отметили, что в топ-10 самых популярных вакансий в ВСУ входят как боевые должности, так и "тыловые специальности":

стрелок,

электрик,

фельдшер,

инспектор пограничной службы,

бухгалтер,

водитель,

деловод,

сестра медицинская,

боевой медик,

оператор БпЛА.

А на портале Work.ua больше всего работы в армии предлагают в сферах: "Охрана, безопасность", "Телекоммуникации и связь", "Транспорт, автобизнес", "Медицина, фармацевтика", "Рабочие специальности, производство".

К примеру, по "тыловой" вакансии деловода предлагается работа в воинских частях. В обязанности входит прием, регистрация, обработка и хранение документации, ведение архива, работа с электронной базой данных. Зарплату указывают от 20 и до 120 тыс. грн из расчета выполнения задач и боевых распоряжений.

Скриншот work.ua

Бухгалтерам предлагают воинскую службу по контракту до завершения военного положения в силах ТрО ВСУ. Денежное обеспечение на уровне 20-22 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Водителя-электрика ищут в 116 ОМБр с сопровождением в процессе мобилизации. Кандидат должен иметь водительское удостоверение категории В/С, приветствуются знания электротехники, технических особенностей электрического оборудования и навыки ремонта оборудования.

Скриншот work.ua

Гарантированное денежное обеспечение от 20 тыс. до 120 тыс. грн, в зависимости от сложности и места выполнения задач.

Каких специалистов трудно найти

Некоторые профессии в Силах обороны пользуются низким спросом среди соискателей. Как отмечают на Work.ua, наименьшее количество отзывов имеют вакансии на боевых должностях гранатометчика, огнеметчика, наводчика.

На ЕПВ 18 марта насчитывалось 384 предложения на должность гранатометчика от разных подразделений и бригад.

Скриншот dcz.gov.ua

Кандидатам предлагается мобилизация или служба по контракту, прохождение квалифицированной подготовки, денежное обеспечение 55 - 125 тыс. грн в зависимости от поставленной задачи и места службы. Требования: возраст от 18 до 45 лет, пригодность к военной службе в десантно-штурмовых войсках по состоянию здоровья.

65 вакансий для огнеметчиков. К примеру, 82ОБ ТрО ВСУ предлагает по должности огнеметчика военную службу по контракту или по мобилизации, есть возможность перевода из других частей. Денежное довольствие указано на уровне 155 тыс. грн. Требования: возраст от 18 до 50 лет, среднее, среднее специальное/высшее образование, пригодность к военной службе по состоянию здоровья.

Скриншот dcz.gov.ua

Для наводчиков, пулеметчиков на БТР предлагается 353 вакансии. Денежное довольствие указывают от 30 тыс. до более чем 150 тыс. грн, в зависимости от выполнения поставленных задач и места службы.

Скриншот dcz.gov.ua

Так, 66 ОМБр им. князя Мстислава Храброго предлагает службу разведчика-наводчика по контракту или официальную мобилизацию напрямую в в/ч (без РТЦК и СП при наличии военно-учетных документов), прохождение обучения как в Украине, так и за рубежом.

В обязанности входит: работа в полях; дежурство в секретах; совершение рейдов "на ноль"; корректировка артиллерии; доразведка для пехоты; поддержка и обслуживание оружия и специального оборудования.

При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, данные Единого портала вакансий и сайта Work.ua.