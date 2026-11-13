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Военные США пересаживаются на беспилотные автомобили: что известно

14:48 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
Военные США пересаживаются на беспилотные автомобили: что известно Фото: военные США пересаживаются на беспилотные автомобили (dvidshub.net)
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Армия США приступила к использованию автономных транспортных средств для организации логистики в условиях военных баз. Партнерами Пентагона стали три компании, разрабатывающие беспилотные автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DVIDShub.

Отмечается, что в эксперименте примут участие пять автономных транспортных средств. Пилотная инициатива реализуется в партнерстве с подразделением оборонных инноваций (DIU) для оценки коммерческой технологии автономного вождения на военных объектах.

Проект объединит смешанный парк из шести транспортных средств - четырех электрических и двух гибридных - от трех коммерческих поставщиков: Applied Intuition, Forterra/May Mobility и Perrone Robotics.

"Ежедневно тысячи стажеров, постоянных сотрудников и солдат арендованных подразделений перемещаются по расширенным полигонам Форт-Беннинга, районам расположения и вспомогательным объектам", - сказал Чарльз Ауэр, руководитель отдела будущих операций Управления планирования, обучения, мобилизации и безопасности Форт-Беннинга (DPTMS).

По его словам, поддержка постоянного движения личного состава требует непрерывной диспетчеризации транспортных средств и выделенных водителей: административных и логистических требований, которые отвлекают наших солдат от основных тактических и учебных обязанностей.

Интегрируя коммерческие автономные шаттлы в ежедневные административные маршруты, командование стремится снизить требования к водителям-солдатам и вернуть учебные часы.

Во время начального этапа картографирования, который, как ожидается, продлится от двух до трех недель, транспортные средства будут управляться вручную водителями-людьми, пока команды будут собирать данные, видео и GPS для построения архитектуры системы. Транспортные средства будут оставаться в пределах предварительно утвержденных маршрутов, двигаясь только по дорогам с твердым покрытием.

После завершения этапа картографирования поставщики приступят к поэтапным демонстрациям и испытательным запускам до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что компания Renault Group представила модульный НРК под названием Forefront Concept, созданный на основе уже проверенных автомобильных технологий и комплектующих.

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