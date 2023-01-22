Военные спрогнозировали действия россиян на Запорожском направлении

"Ресурс, по которому оцениваются возможности противника, - это соотношение сил... Для наступления у противника должно быть достаточное количество боеприпасов, горючего и других материально-технических средств, плюс инфраструктура, которая позволила бы вести полномасштабное и длительное наступление", - заявил он.

Спикер подчеркнул, что оккупанты будут осуществлять попытки продвижения небольшими группами.

"В настоящее время, по нашим данным, можно сказать, что для полномасштабного наступления у них сил нет. Вместе с тем противник будет, скорее всего, осуществлять попытки продвижения небольшими группами с целью улучшения своего тактического положения на отдельных участках фронта", - заявил Ерин, добавив, что это создаст определенное напряжение на Запорожском направлении.

В частности, сделает невозможным переброску украинских войск на другие более угрожающие направления.

"Это тоже надо учитывать. Но исключать усиление противника и осуществления им более активных действий не можем, поэтому готовимся к любому развитию событий", - добавил Ерин.

Напомним, оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами.

Кроме того, у российских оккупантов нет человеческих и материальных ресурсов для эффективного наступления в Запорожской области. По данным канадской разведки, россияне плохо обеспечены и ненадлежаще обучены.

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