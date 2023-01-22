RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные спрогнозировали действия россиян на Запорожском направлении

Фото: Военные спрогнозировали действия россиян на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В настоящее время у прокремлевских войск нет сил для полномасштабного наступления на Запорожском направлении. Для наступления у них должно быть достаточное количество боеприпасов и горючего.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ресурс, по которому оцениваются возможности противника, - это соотношение сил... Для наступления у противника должно быть достаточное количество боеприпасов, горючего и других материально-технических средств, плюс инфраструктура, которая позволила бы вести полномасштабное и длительное наступление", - заявил он.

Спикер подчеркнул, что оккупанты будут осуществлять попытки продвижения небольшими группами.

"В настоящее время, по нашим данным, можно сказать, что для полномасштабного наступления у них сил нет. Вместе с тем противник будет, скорее всего, осуществлять попытки продвижения небольшими группами с целью улучшения своего тактического положения на отдельных участках фронта", - заявил Ерин, добавив, что это создаст определенное напряжение на Запорожском направлении.

В частности, сделает невозможным переброску украинских войск на другие более угрожающие направления.

"Это тоже надо учитывать. Но исключать усиление противника и осуществления им более активных действий не можем, поэтому готовимся к любому развитию событий", - добавил Ерин.

Напомним, оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами.

Кроме того, у российских оккупантов нет человеческих и материальных ресурсов для эффективного наступления в Запорожской области. По данным канадской разведки, россияне плохо обеспечены и ненадлежаще обучены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна России против Украины