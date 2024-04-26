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Военные жалуются, что выбранный ГОТ поставщик не смог обеспечить поставки продуктов: что известно

Фото: военные жалуются, что избранный ГОТ поставщик не смог обеспечить поставки продуктов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Избранные ГП "Государственный оператор тыла" поставщики провалили обеспечение питания воинских частей 59-й бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира одной из воинской части полковник Александр Заиченко в комментарии LIGA.net.

По его словам, избранный в регионе места постоянной дислокации (МПД) его части поставщик "Твой хлеб" снабжает часть продуктами только на 45%. Похожая ситуация и в других подразделениях.

Военные жалуются, что избранный ГОТ поставщик ООО "Твой хлеб" не смог обеспечить поставку продуктов, наиболее критическая ситуация - в пунктах постоянной дислокации (ППД).

"800 человек находятся в ППД. Третью неделю мы пищевые продукты ищем по всей Винницкой области. Овощи - прежде всего, потому что мы сделали запас круп и нескоропорта. А солдаты привыкли видеть на столе и овощи, и фрукты, и молочку, и колбасы, и йогурт. А сейчас ничего не видят. Жумадилов обещает, что ситуацию исправят. , это не сварили бы борщ и суп", - отмечает полковник Заиченко.

Он также добавил, что в ППД находятся возобновляемые после ранения бойцы люди, выполняющие охрану воинской части.

По информации LIGA.net, компания "Твой Хлеб" в марте получила от ГОТ контракт стоимостью 1,35 млрд грн на поставку в пять секторов. Ее владельцем является Николай Искра.

Он с 2020 руководит штабом партии "Слуга народа" в Коростенском районе Житомирской области. Компания входит в орбиту ЧАО "Овручский хлебозавод" и ЧАО "Коростенский хлебозавод". У них один адрес на троих.

23 апреля закупочная организация Минобороны обвинила ООО "Твой Хлеб" в сорвании поставок продуктов для ВСУ.

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