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Военные РФ снова наносят удары по Харькову

Фото: Россия обстреливает Харьков (facebook.com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 2 января российские военные снова начали обстреливать Харьков. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской ОВД Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

Терехов заявил, что в Харькове снова слышны звуки взрывов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - добавил глава Харьковской ОВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:40 выглядит так:

Массированный удар оккупантов

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Основной целью неприятеля был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, им удалось уничтожить вражеские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с помощью самолетов МиГ-31К.

В общей сложности украинские защитники сегодня уничтожили 72 ракеты.

Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

Более подробно о последствиях атаки российских террористов можете узнать в материале РБК-Украина.

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харковВойна России против Украины