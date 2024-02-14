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Военные РФ в очередной раз обстреляли Херсон: пострадал ребенок, его состояние тяжелое

Фото: россияне обстреливают Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сегодня неоднократно наносили удары по Херсону. В результате одного из обстрелов пострадал ребенок, сейчас он госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Российские оккупационные войска в очередной раз за день бьют по Херсону. На этот час известно о трех пострадавших", - сообщил Прокудин.

По словам главы ОВА, в крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У него - взрывная травма, ранение ноги и шеи.

"Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь", - добавил он.

Прокудин отметил, что также в медучреждение со взрывной травмой госпитализировали 84-летнего херсонца. 

"Под вражеский удар попал и 19-летний парень. В результате обстрела он получил ранение ноги", - рассказал глава ОВА.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск.

В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Кафиры атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

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