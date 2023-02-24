Военные РФ отказываются штурмовать Угледар из-за предыдущих неудач: карты боев от ISW

Наступление россиян на линии Сватово-Кременная замедлилось из-за потерь, в то же время оккупанты готовятся снова идти на Угледар, но моральный дух военных на этом направлении низкий из-за предыдущих неудачных попыток.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

23 февраля российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Сватового. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки (15 км к западу от Сватового). ), что указывает на ограниченное продвижение россиян вдоль линии Сватово-Кременная.

23 февраля российские войска совершили ограниченные наземные удары вблизи Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска совершили безуспешные наступательные действия у самой Кременной, Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной). Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские силы предпочитают Кременское направление, а боевые действия на линии фронта в основном затихли из-за значительных потерь российских войск.

23 февраля российский военный блогер опубликовал кадры, на которых якобы показан командир БАРС-13 (Боевой армейский резерв страны) "Артиста" в Белогоровке, утверждающий, что российские войска продолжают попытки захватить населенный пункт. Этот блогер также утверждал, что российские силы безуспешно атаковали Белогоровку и наступали на Заречное (17 км к западу от Кременной) из Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).

Сообщается, что геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают дистанционное управление самодельным взрывным оборудованием, созданное 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой (41-я общевойсковая армия Центрального военного округа), которое двигается в сторону украинских позиций и не работает. к северу от Кременной).

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута и добились тактических успехов в этом районе 23 февраля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжают атаковать украинские позиции в самом Бахмуте, северо-западнее Бахмута вблизи Орехово-Василовки (8 км к северо-западу), Дубово-Василовки, (5 км к северо-западу), Берховки (2 км к северо-западу) запад), Малоильиновки (на северной окраине Бахмута), Ягодного (непосредственно на северо-западной окраине Бахмута); юго-западнее Бахмута у Диловки (16 км юго-западнее); и западнее Бахмута возле Ивановского (5 км западнее).

Геолокационные кадры подтверждают, что российские войска постепенно продвигаются в восточном, южном и юго-западном секторах Бахмута. В Минобороны России отметили, что на этом участке фронта действуют "добровольцы десантно-штурмовых отрядов" (формулирование, которым Минобороны РФ называет группу "Вагнера", не называя их прямо) и части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

ISW зафиксировала сообщение о том, что подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии действуют в районе Бахмута, а подразделения как 106-й, так и 76-й воздушно-десантной дивизии действуют вблизи Кременной Луганской области. Эти отчеты вместе свидетельствуют о том, что ни одна из дивизий не развернута как целостное формирование ни в одном районе.

Российские "военкоры" утверждали, что войскам "Вагнера" удается вытеснить украинские силы из Берховки и теперь они контролируют большую часть населенного пункта, откуда ведут бои в направлении Ягодного и северо-западных окрестностей Бахмута. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска также продвинулись в самом Бахмуте и в районе Соледара к северо-востоку от Бахмута.

Также "военкоры" отмечают, что "Вагнер" частично восстановил контроль над утраченными позициями на трассе Т0504 Костятиновка-Времен Яр-Бахмут, тем самым перекрыв трассу и подойдя к юго-восточной окраине Ивановского. На кадрах, опубликованных владельцем группы "Вагнера" Евгением Пригожиным 23 февраля и позже геолокированным, видно, как он посещает свои войска в восточном Бахмуте в пределах 500 метров от нынешней линии фронта, хотя Пригожин утверждал, что он находился в пределах 400 метров от линии фронта. .

23 февраля российские войска продолжили наземные атаки в районе Авдеевки к северу от Донецка. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили 43 неудачные атаки в этом районе за минувшие сутки, в том числе вблизи самой Авдеевки и к северо-востоку от Авдеевки возле Новобахмутовки (10 км к северо-востоку). Авдеевки) и Каменки (3 км к северо-востоку).

Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись севернее Авдеевки в районе Новобахмутовки. Представитель ООС на Таврическом направлении полковник Алексей Дмитрашковский отметил, что российские войска усилили активность на Авдеевском и Угледарском направлениях. Дмитрашковский заметил, что российские войска наступают ударными группами численностью от 10 до 15 человек и механизированными подразделениями неопределенных эшелонов, вероятно, уровня батальона или ниже.

Вероятно, это означает, что российские войска используют штурмовые группы размером примерно в отряд при поддержке механизированных ротных подразделений. Российский "военкор" опубликовал кадры, как 56-й отдельный батальон так называемой "ДНР" наносит удар по украинским позициям под Авдеевкой, и заявил, что батальон продвигается вперед метр за метром.

23 февраля российские войска продолжили наземные обстрелы западных окрестностей Донецка. Генштаб Украины заявил, что российские войска продолжают атаковать украинские позиции в северо-западных окрестностях Донецка вблизи Невельского и Водяного; на юго-западной окраине Донецка в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к Победе, указывая на то, что они, вероятно, добились дополнительных успехов к югу от Марьинки, чтобы достичь района Победы. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжают наступать на северо-западную окраину Донецка, а боевики так называемой ДНР завоевывают территорию в самой Марьинке.

23 февраля российские войска продолжили наземные атаки юго-западнее Донецка в районе Угледара. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали позиции РФ вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка) и Пречистовки (35 км юго-западнее Донецка), а элементы 155-й морской пехотной бригады в этом районе отказываются воевать из-за недавних неудачных операций. .

Дмитрашковский отметил, что в последнее время российские войска усилили свою активность в районе Угледара, а Министерство обороны Соединенного Королевства (МО Великобритании) предупредило, что российские силы в этом районе возможно готовятся к очередному наступлению. Российские военный блоггер утверждали, что российские силы ведут бои юго-восточнее Угледара между Павловкой и Никольским.

"Южная ось"

Российский источник утверждает, что 23 февраля украинские силы отразили российскую наземную атаку вблизи Новоданиловки Запорожской области. Российские войска продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя и в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Украинские чиновники сообщили, что российские войска продолжают укреплять свои позиции на восточном (левобережном) Херсоне. Советник Херсонской областной военной администрации Украины Сергей Хлань заявил, что российские войска разворачивают новую технику вблизи Каховки и Новой Каховки.

Российские власти сообщили о досрочном завершении ремонта пролетов Керченского моста 23 февраля. Ранее российские власти заявляли, что работы по возобновлению путевых пролетов должны завершиться к марту 2023 года. 15 ноября 2022 года вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что российские власти восстановят поврежденный участок железнодорожных путей Керченского пролива до 1 декабря 2023 года.