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Военные РФ обстреляли Херсонскую область: есть пострадавшие

Херсонская область, Среда 21 февраля 2024 17:05
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Военные РФ обстреляли Херсонскую область: есть пострадавшие Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Во время вражеской атаки под ударом оказался Бериславский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

По данным администрации, сегодня российская армия ударила по селу Раковка Бериславского района с беспилотника.

"Пострадали двое мужчин, 32 и 56 лет, которые находились вблизи места "прилета", - отметили в ОВА.

Представители администрации объяснили, что у обоих пострадавших диагностировали взрывные травмы.

"Врачи оказали им медицинскую помощь. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает", - добавили в ОВА.

Обстрелы Украины в ночь на 21 февраля

В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали Украину:

  • зенитной управляемой ракетой С-300 с территории Ростовской области России;
  • управляемой авиационной ракетой Х-59 с территории Белгородской области России;
  • 4-мя крылатыми ракетами Х-22 с территории Ростовской области России;
  • 19 ударными беспилотниками типа Shahed с территории Приморско-Ахтарской России.

Противовоздушная оборона уничтожила ракету Х-59 на территории Полтавской области, а также 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Остальные шесть БпЛА не достигли своих целей.

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Война России против Украины Херсон Берислав
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