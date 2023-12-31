Военные РФ четыре раза обстреляли Чугуев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.

"Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях!", - подчеркнул Синегубов.

По его данным, оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно были использованы ракеты С-300.

Удары по Харькову

Напомним, вечером 30 декабря россияне обстреляли центр Харькова. Поврежден отель "Kharkiv Palace" и жилой дом. Ранее сообщалось о 26 пострадавших из-за ракетной атаки россиян.

Также кафиры после ракетного террора атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью кафиры запустили по Украине 49 дронов-камикадзе по трем направлениям. Силы ПВО сбили 21 "шахед".

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