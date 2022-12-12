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Военные поблагодарили фармкомпанию "Здоровье" за передачу военного оснащения и лекарств на фронт

Фото: военные поблагодарили фармкомпанию "Здоровье" за передачу военного оснащения и лекарств на фронт (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Руководство и коллектив фармацевтической компании "Здоровье" получили благодарность от военных за помощь в борьбе против врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, благодарность выразил командир воинской части А1215 Александр Липовой.

За сотрудничество фармкомпании поблагодарил также личный состав Отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Харьковского городского территориального общества Харьковского районного управления Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

В свою очередь, в фармкомпании заявили, что в этой войне победить можно только вместе. Поэтому с первых дней кормили военных, снабжали их лекарствами, передавали автомобили для выполнения боевых задач. Помогали техникой рыть окопы и налаживали производство буржуек для обогрева блокпостов.

"Фармкомпания "Здоровье" постоянно сотрудничает с Харьковским пограничным отрядом Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Полком полиции особого назначения и Управлением по борьбе с наркопреступностью Главного управления национальной полиции. За это коллектив неоднократно получал от них благодарности", - добавляют в пресс- службе.

Напомним, ранее в фармкомпании "Здоровье" рассказали, как во время войны поддерживают спортсменов.

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Вооруженные силы Украиныфармацевтические компании