Военные поблагодарили фармкомпанию "Здоровье" за передачу военного оснащения и лекарств на фронт

В частности, благодарность выразил командир воинской части А1215 Александр Липовой.

За сотрудничество фармкомпании поблагодарил также личный состав Отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Харьковского городского территориального общества Харьковского районного управления Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

В свою очередь, в фармкомпании заявили, что в этой войне победить можно только вместе. Поэтому с первых дней кормили военных, снабжали их лекарствами, передавали автомобили для выполнения боевых задач. Помогали техникой рыть окопы и налаживали производство буржуек для обогрева блокпостов.

"Фармкомпания "Здоровье" постоянно сотрудничает с Харьковским пограничным отрядом Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Полком полиции особого назначения и Управлением по борьбе с наркопреступностью Главного управления национальной полиции. За это коллектив неоднократно получал от них благодарности", - добавляют в пресс- службе.

Напомним, ранее в фармкомпании "Здоровье" рассказали, как во время войны поддерживают спортсменов.