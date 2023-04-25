Военные под Бахмутом и Авдеевкой получили партию техники на 2,3 млн гривен в рамках инициативы Ахметова

В частности, военные получили: 6 мощных дронов, 1 комплекс Starlink, 2 аккумулятора экофлоу, 3 радиостанции и 5 приборов ночного видения.

Дроны поставили двух моделей - DJI MAVIC 3, и DJI MAVIC HIGH MORE COMBO.

Также военнослужащие получили 5 монокуляров ночного видения, которые были разработаны специально для вооруженных сил армии США.

"В этот раз мы привезли все, что нам заказали сами бойцы - "ночники", "мавики" и защиту от газовых снарядов. Мы помогаем ВСУ от начала войны. И будем помогать до самой победы", - отметил операционный директор "Метинвест" Александр Мироненко.

Напомним, ранее "Метинвест" передал военнослужащим 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter, и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн.

В целом, с начала полномасштабного вторжения, Ринат Ахметов направил более 5 млрд грн на военную и гуманитарную помощь Украине.