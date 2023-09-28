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Военные получили от "Метинвеста" дронов на 4 млн гривен

Четверг 28 сентября 2023 18:41
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Военные получили от "Метинвеста" дронов на 4 млн гривен Фото: военные получили от "Метинвеста" дронов на 4 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Рота огневой поддержки воинской части А3719 получила 230 FPV-дронов, 5 коптеров DJI Mavic 3Т, а также 3 дрона-разведчика Sirko общей стоимостью 4 млн грн. Ее передала бойцам компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Группа Метинвест системно помогает "воздушными глазами" защитникам Украины. Это сделало компанию одним из крупнейших среди частного бизнеса поставщиков беспилотников в армию. Однако мы не гонимся за подобным статусом. Наша главная цель - быть опорой Украины и сделать все для скорейшей победы", - рассказал руководитель проектного офиса генерального директора группы Александр Водовиз.

Напомним, всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил в поддержку ВСУ 2 млрд грн

Всего с начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Метинвест направил в поддержку войска 2 млрд грн.

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