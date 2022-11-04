Военные назвали самый сложный участок на Бахмутском направлении

"Восточный фронт остается главным эпицентром войны. В частности, Бахмутское и Авдеевское направление, где враг продолжает штурмовые агрессивные действия, наносит удары со всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков, минометов", - отметил Череватый.

Он подчеркнул, что в этих сверхсложных условиях ВСУ наносят ответные удары артиллерией и авиацией. Позиционные бои идут с определенными смещениями подразделений, однако защитники не дают противнику прорвать нашу оборону.

Кроме того, Череватый подтвердил, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе Угледара.

"Несколько дней подряд там идут бои в районе населенного пункта Павловка, сложная ситуация, продолжаются позиционные бои, такая вот война "мобильная". Наши подразделения там держатся и не дают врагу пройти, как и по всей линии фронта. Но вот именно там сейчас идет больше всего горячая и интенсивная война", - объяснил спикер.