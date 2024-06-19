Военные мотоциклы КМЗ "Днепр": ТОП-5 главных отличий

Тяжелые оппозитные байки киевского мотозавода, известные как МТ и "Днепр", сегодня сами по себе культовые. Между тем есть особая группа этих машин – военные модели, сделанные по особому заказу. Кажется, о них до сих пор нет исчерпывающей информации.

Армейские версии тяжелых мотоциклов КМЗ в разные периоды носили разные названия – К-750В, К-750МВ (до 1967 г.), МВ-750, МВ-750М, МВ-650.

Историю этих моделей изучают наиболее вдумчивые фанаты марки "Днепр", ведь тема эта непростая – военные заказы в большинстве стран никогда особо не освещались. Соответственно, в рамках нашего материала мы упомянем только основные особенности мотоциклов КМЗ, предназначенных исключительно для армейской службы. Почему мы говорим именно чисто? Ибо вплоть до начала 1990-х каждый мотоцикл тяжелого класса типа МТ "Днепр" государство считало подходящим для военной службы, и кроме Госавтоинспекции они в обязательном порядке регистрировались в военкомате.

Но те экземпляры, которые производились по заказу министерства обороны и просто на заводе принимались особым военным представителем, имели некоторые уникальные отличия. В разные годы их набор был разным, но мы, избегая на этот раз объемной статьи, вспомним только основные нюансы.

Привод на два колеса

Большинство военных версий мотоциклов КМЗ имели привод не только на заднее колесо мотоцикла, но и колесо коляски. Внешне это заметно при наличии на заднем колесе редуктора с выведенным из него валом привода бокового колеса. Колесная формула 3х2 не имела только "воины" первых серий - военные модификации мотоцикла М72 и их преемники К-750В.

Шкворневая установка для пулемета

На передке и задке бокового прицепа установлены кронштейны для крепления вертлюга – шарнирной фиксации ручного пулемета ДП, РПД или ПК/ПКМ. Кронштейнов было как раз два, для стрельбы из пулемета соответственно вперед и назад. В дополнение к пулеметным кронштейнам в разные годы на колясках присутствовал целый комплект оборудования для крепления имущества: металлического ящика ЗИП, топора, саперных лопастей двух типов и в разном количестве, канистры на 10 л (с 1967 г.). Внутри коляски были дополнительные крепления для фиксации в походном положении оружия, дисков с патронами и пилы.

Маскировочное покрытие

Мотоциклы с буквой В в названии имели матовое (неполированное) хромированное покрытие руля и других наружных деталей (только ободок фары сверкал), иногда встречаются экземпляры, где эти элементы окрашены в цвет хаки. Начиная с модели МВ-650 появились светомаскирующие комплекты для фары и задних фонарей.

Звездочка в маркировке деталей

В те годы все продукция для армии, в том числе и мотоциклы МВ, кроме заводского ИТК, принимались так называемым представителем заказчика – контролером от военных. Главные агрегаты (двигатель, коробка передач и корпус дифференциала) и отдельные ответственные детали после принятия клеймились звездой с цифрой – личным номером инспектора. Иногда эти звезды ставились извне, иногда – изнутри, в обозримом месте.

Таблички с инструкцией

Как и другой транспорт армейского назначения большинство военных мотоциклов киевского производства были украшены металлическими табличками с текстом. Это были инструкции по правилам использования функционала трансмиссии – блокировкой дифференциала (МВ-750) или задним ходом (МВ-750М). Расположена табличка была сверху бензобака или на крышке металлического ящика из ЗИП – в зависимости от модели байка, а у МВ-650 ее не было совсем.

Кратко

Киевские оппозитники в военной модификации – действительно интересный объект для коллекционирования или просто воскресных катаний. Но выбирая таковой, имейте в виду что на самом деле их было сделано не так уж много, в десятки раз меньше, чем обычных гражданских машин. Сегодня на рынке ретротехники можно легко встретить новодельный мотоцикл – современную переработку, созданную на основе массового МТ "Днепр". Описанные нами отличия хорошо известны тем, кто строит такие реплики, поэтому для правильного выбора лучше привлечь опытного консультанта, знающего секреты, как отличить настоящий военный мотоцикл от подделки.