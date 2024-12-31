Военные с магистратурой и руководящим опытом смогут занимать офицерские должности без курсов

По словам Черногоренко, для получения звания военнослужащим не нужно будет проходить курс военной подготовки по программе подготовки офицеров, а также заключать контракт на прохождение военной службы.

Она отметила, что в армию мобилизовалось много специалистов с большим опытом на руководящих должностях. Однако раньше без офицерского образования они могли занимать только солдатские должности.

"Мы должны пополнять армию профессиональными кадрами и давать управленцам с крутым опытом все возможности для развития. Армия должна быть технологичной и современной... Кадровая реформа в армии - максимально актуальна. И наша команда сделает все, чтобы это произошло", - добавила Черногоренко.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для солдат и сержантов с боевым опытом упростили получение офицерских званий.