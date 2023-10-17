Военное руководство РФ пытается скрывать провалы на фронте, - ISW

В России общественность продолжает жаловаться на сокрытие информации о военных провалах на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Так, ряд российских блогеров раскритиковали неназванного соратника российского генерал-лейтенанта Андрея Сычевого, который, как сообщается, недавно был уволен с командной должности за военные неудачи под Бахмутом, за то, что в сентябре 2023 года российские войска (предположительно в районе Бахмута) понесли потери в 1500 человек.
Также сообщается, что российским СМИ и военкорам запрещено публиковать негативную информацию о боевых действиях в Украине. По данным экспертов ISW, в российских медиа публикуется только 10-20 процентов от всей информации, остальную скрывают от общественности по разным причинам.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, ранее командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.
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