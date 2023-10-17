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Военное руководство РФ пытается скрывать провалы на фронте, - ISW

Фото: военное руководство РФ пытается скрывать провалы на фронте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В России общественность продолжает жаловаться на сокрытие информации о военных провалах на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Так, ряд российских блогеров раскритиковали неназванного соратника российского генерал-лейтенанта Андрея Сычевого, который, как сообщается, недавно был уволен с командной должности за военные неудачи под Бахмутом, за то, что в сентябре 2023 года российские войска (предположительно в районе Бахмута) понесли потери в 1500 человек.

Также сообщается, что российским СМИ и военкорам запрещено публиковать негативную информацию о боевых действиях в Украине. По данным экспертов ISW, в российских медиа публикуется только 10-20 процентов от всей информации, остальную скрывают от общественности по разным причинам.

Ключевые выводы ISW:

  • Россия, вероятно, развернула как минимум две бригады Центрального военного округа для усиления наступательных операций на Авдеевском направлении.
  • Украинские войска 16 октября продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.
  • Новая российская процедура, ограничивающая количество пограничных контрольно-пропускных пунктов, которые украинцы могут использовать для въезда в Россию из третьих стран, вступила в силу 16 октября.
  • Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также в районе Авдеевки и на отдельных участках продвинулись вперед.

Напомним, ранее командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что наступление россиян на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол.

 

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