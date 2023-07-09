Военкоматы должны избавиться от советского наследия и стать ЦНАПами, - Резников

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный телемарафон.

"Система мобилизации, система резерва, центры комплектации, бывшие "военкоматы" – это все "советское наследие", которое нужно принципиально менять, делать другой подход, максимальная цифровизация. Условно говоря, военкоматы должны стать ЦНАПами", - заявил министр обороны.

По его словам, именно тогда работа центров комплектации будет понятна населению, их не будут бояться.

"Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это значит, что главным нашим капиталом являются люди и с ними нужно работать", - добавил Резников.

Украина намерена перейти полностью на контрактную армию

После окончания войны Украина планирует полностью перейти на профессиональную армию. Предполагается, что призыва не будет, но все военнообязанные будут постоянно проходить переподготовку.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский упразднил весенний и осенний призыв на срочную военную службу. В то же время с 24 февраля 2022 года проводится всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет в связи с войной России против Украины.

Кроме того, в октябре 2022 года приняла закон об отмене призыва на срочную военную службу во время войны.