Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область: есть разрушения и раненый

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 4 территориальных общин области: Белопольской, Глуховской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано 76 "прилетов" из минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате минометного обстрела села Горки Новослободской общины повреждены пять жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач.

В то же время из-за артиллерийского обстрела села Строительное Глуховской общины повреждены шесть домов, а также уничтожен частный магазин. При этом в результате вражеского обстрела ранения получил один гражданский.

Напомним, российская армия утром 26 февраля обстреляла приграничные территории Сумской области.

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